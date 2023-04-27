Malazgirtli çiftçiler hububat alım fiyatı müjdesini bekliyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 yılı hububat alım fiyatı müjdesini bekliyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Muş Ovası'nda birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda ekim ve gübreleme çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı hububat fiyatı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklediklerini söyleyen Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl biz üreticileri fiyat konusunda mutlu etmişti. Aynı mutluğu bu yıl da yaşamak istiyoruz. Heyecan ile Cumhurbaşkanımızın hububat fiyatlarını açıklamasını bekliyoruz” dedi.

Alternatif ürünlerin artmasıyla buğday ekim alanlarının azaldığına dikkat çeken Kılıç, Ukrayna-Rusya savaşının ardından buğdayın öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi. Kılıç, “Hepimiz gördük ki Ukrayna ve Rusya savaşı tüm dünyayı etkiledi. Biz de bundan sonra dünyada yaşanacak bir buğday krizinden etkilenmemek için hububat üretimini arttırmalıyız. Çok şükür ülkemiz hububat üretiminde ileri seviyelerde. Hububat üretimine ağırlık vererek ülkemizi daha da ileri seviyelere çıkarmamız lazım. Hububatta desteğin arttırılmasını bekliyoruz. Savaş ile birlikte buğdayın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Eğer destekler ve fiyat bu sene tatmin edici olursa seneye buğday ekim alanımız artar ve dışa bağımlılığımız ortadan kalkar” diye konuştu.