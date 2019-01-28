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Malazgirtli çocuklar için turnuva

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı, okulların sömestri tatiline girmesiyle birlikte basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı, okulların sömestri tatiline girmesiyle birlikte basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sömestri tatiline giren öğrenciler için düzenledikleri voleybol ve basketbol turnuvaları devam ediyor. Malazgirt Kaymakamlığı çatısı altında düzenlenen 14-18 yaş arası gençlerin katıldığı spor etkinliği, okullar tatile girince başladı.


Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlamlı projeye desteklerini esirgemeyen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Sömestri tatiline giren öğrencilerimiz için düzenlenen voleybol ve basketbol turnuvalarımız devam ediyor. Turnuvalarımız son derece faydalı ve eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın velileri de bu turnuvaları yakından takip ediyor ve her fırsatta memnuniyetlerini dile getiriyorlar” denildi.

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