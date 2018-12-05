Malazgirtli Demir yeniden öğrenci temsilcisi oldu

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri' projesi kapsamında ilçe ve il temsilciliği seçimi yapıldı.

İlçelerde yapılan seçimlerde en çok oy alan ilk beş öğrenci, il temsilciliği için kıyasıya yarıştı. Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan seçimlerde 30 öğrenci il temsilcisi seçimi için oy kullandı. Çekişmeli geçen seçimlerde öğrencilerin hazırladığı pankartlar dikkat çekerken; aday öğrenciler arkadaşlarına başkan olduğu takdirde neler yapacaklarına dair vaatlerini anlattılar.

Seçimler sonucunda en fazla oyu alan geçtiğimiz yılın Muş İl Öğrenci Temsilcisi Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Mazlum Doğan Demir, yeniden Muş İl Öğrenci Temsilcisi olarak seçildi.

Seçimi kazanmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Muş İl Öğrenci Temsilcisi Mazlum Doğan Demir, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Muş ve ilçelerini en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Sizlere söz verdiğim her şeyi yapmak için çok çalışacağım" dedi.