Malazgirtli engellilere tekerlekli sandalye desteği

Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından Muş'un Malazgirt ilçesine dağıtılmak üzere gönderilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Bulanık ilçesinde ve Muş merkezde toplam 257 adet engelli aracı dağıtan TÜMBULSEVDER, son olarak Malazgirt ilçesinde de engelli vatandaşın yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Engelli sandalye dağıtım törenine katılan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, TÜMBULSEVDER Derneği Başkanı Selahattin Turan'a gönderdikleri tekerlekli sandalyeler için teşekkür ettiler. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “TÜMBULSEVDER Başkanı Selahattin Turan'ın gönderdiği tekerlekli sandalyeleri belediye başkanımız ile birlikte teslim aldık. İlçemizdeki engelliler için gayet güzel bir çalışma oldu. Katkıda bulunanlara Malazgirtli engelli kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan ve dernek üyelerinin Malazgirt Belediye Başkanlığı organizasyonda dağılmak üzere gönderilen tekerlekli sandalyeler, belediye çalışanları ve gönüllü üyeler tarafından ihtiyaç sahibi 4 yaşındaki hidrosefali hastası 4,5 yaşındaki Berfin Ertop ile bedensel engelli 14 yaşındaki Tolga Bozkurt teslim edildi.

Berfin Ertop'un tekerlekli sandalyeye kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba İhsan Ertop, "Kızım 4,5 yaşında ve hidrosefali hastasıdır. Bugüne kadar iki defa ameliyat oldu. Doktorların dediği gibi tedavisi olamayan bir hastalıktır. Hayat devam ediyor. Böyle bakmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye Bulanıklılar Derneği Başkanı Selahattin Turan Beyin gönderdiği tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Kendisine engelli vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan ise amaçlarının gönül köprüleri kurmak olduğunu belirterek, “TÜMBULSEVDER olarak sosyal ve kültürel projelerde öncü dernek olmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk gereği kış şartlarının sert geçtiği memleketimizde bu havayı bahar havasına çevirmek adına engelli kardeşlerimizle birlikte gönül köprülerini kuruyor, sevgi tohumlarını ekmeye devam ediyoruz. Bursa'da istişare meclisimiz ve iş adamlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz engellileri sevindirmek adına dağıttığımız engelli araçlarımızın sayısı Bulanık ilçemizde 257 rakamına ulaştı. Bugün yiğitler diyarı Anadolu'nun kapısı Malazgirt ilçemizde engelli kardeşlerimizi sevindiriyoruz. Bugünkü dağıtımlarımızda desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e çok teşekkür ediyorum” dedi.