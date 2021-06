Malazgirtli gençler üniversite sınavı için son hazırlıklarını yapıyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor.

26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınava Malazgirt Halk Kütüphanesinde çalışan öğrenciler, 10.00 ile 16.00 saatlerine kadar burada sınavlara hazırlanıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphane Müdürü Takyettin Taş, “Sınava saatler kaldı. 26-27 Haziran 2021'de yapılacak üniversite sınavları için öğrencilerimize sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışma masaları hazırladık. Her bir masamızda bir kişi çalışacak şekilde ayarladık. Öğrenciler derslerini yaptıktan sonra tüm masalara hijyen uygulaması yapıyoruz. Gençlerimizin böyle rahat bir ortamda ders çalışmaları son derece önemli. İlçe Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer, bizlere her zaman ve her konuda desteklerini sunuyor. Ayrıca Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya da her konuda bizlere destek oluyorlar. Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederiz” dedi.