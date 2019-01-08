Malazgirtli kadınlar sporlarını yapıp, keyifle çaylarını yudumluyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından yeniden dizayn edilen Selcen Hatun Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, kadınların uğrak yeri oldu.

Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan kadınlar için hizmet vermeye başlayan Selcen Hatun Kadın Spor ve Yaşam Merkezinde ev kadınları, öğretmenler, lise ve üniversite öğrencileri gönüllerince sporlarını yapıp, keyifle çay ve kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Emre Yalçın, Malazgirt Belediyesi olarak başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm bireyleri için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Vekili Emre Yalçın, “Selcen Hatun Kadın Spor ve Yaşam Merkezi projesinde büyük bir değişiklik yaparak yeniden tasarladık. Merkezimiz ilk açıldığında çok fazla kadın gelmediği için daha küçük bir yerde hizmet veriyordu. Gün geçtikçe köylerimizde ve ilçe merkezimizde kadınlar ile öğrencilerimizin yoğun ilgisi üzerine küçük olan spor salonumuza yeni spor aletleri alarak, yeniden düzenledik. Yeniden düzenlenen salonumuzda daha çok kadın spor yapma imkânı bulmaya başladı. İlçemizde yaşayan tüm kadınlar bizler için çok önemli ve bizler de onlara layık eserler hazırlamaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Selcen Hatun Kadın Spor ve Yaşam Merkezi yetkilisi Sevil Acaroğlu ise, kayyum tarafından açılan merkezin ilçedeki kadınların uğrak yeri olduğunu belirterek, “Kadın Spor ve Yaşam Merkezini ilçemize kazandıran kayyum belediyemize ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a Malazgirtli kadınlar adına çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen konuklarımıza çay ve kahve yapıyoruz. İlçemiz ve köylerinde yaşayan kadınlarımız, buraya yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu yaşam merkezinde kadınlar bir yandan spor yaparken diğer yandan da çocukları hem oyun oynayıp hem de ders yapma imkânı buluyor. Çocuklu kadınlar için çocuk emzirme odası var. Kadınların olmazsa olmazlarından biri de sohbettir. Onlar içinde hem sohbet odası hem de çay ve kahvelerini yudumlamaları için kafeteryamız var. Kadınlar için bir mescidimiz var. Yani bir kadının rahatı ve huzuru için her şeyi düşündük" diye konuştu.