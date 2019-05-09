Malazgirtli kadınlardan mukabele programı

Muş'un Malazgirt ilçesinde on bir ayın sultanı Ramazan ayında sürdürülen mukabele geleneği, Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinden büyük ilgi görüyor.

ADEM kurslarında mukabeleye katılan kadınlar, Ramazan ayı Kur'an ayı olduğundan dolayı ibadetle ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söylediler. Türkiye'de on bir ayın sultanı Ramazan ayında mukabele geleneği yüzyıllardan beri devam ederken, Malazgirtli kursiyer kadınlar da mukabele sünnetine yoğun bir ilgi gösteriyor. Kursiyer kadınlar bir taraftan el işi dikiş nakış öğrenirken bir taraftan da Ramazan ayı dolayısı ile usta öğreticilerin dilinden dökülen Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinliyor.

Ramazan ayının geleneklerinden biri olan mukabele; camilerde, mescitlerde, Kur'an-ı Kerim kursları ve evlerde büyük bir coşku ile devam ediyor. Peygamber Efendimizin, Cebrail (aleyhisselam) ile Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele geleneğine erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklarda büyük bir ilgi gösteriyor. Ramazan ayı boyunca usta öğreticiler tarafından sesli olarak okunan Kur'an-ı Kerim'e, kursiyerlerde önlerine koydukları Kur'an-ı Kerim'leri takip ediyorlar. Malazgirt ADEM'de mukabele sünneti ile Kur'an-ı Kerim sevgisinin aşılanmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim öğrenme imkânı da sağlanıyor.

Ramazan ayının Kur'an ayı olduğundan dolayı bu ayı ibadetle ve Kur'an-ı Kerim'i okuyarak geçirdiklerini belirten ADEM kursiyerleri, Ramazan ayının güzelliklerinden bir tanesinin de mukabele olduğunu söylediler. Ramazan ayının ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade eden kursiyerler, “Bu ay, ibadetle geçirmemiz gereken bir aydır. Bizlerde Ramazan ayı içinde olduğumuz için kurs gördüğümüz ADEM'de uygun saatlerde cüz sürme imkânımız oluyor. 3-4 kurs hocamız gözetimi altında biz cüzümüzü okuyoruz ve Allah-u Teâlâ'ya şükürler olsun, mübarek Ramazan ayını elimizden geldiği kadar ibadetle geçirmeye çalışıyoruz” dediler.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Malazgirt ADEM'de mukabele programı düzenlediklerini belirten Koordinatör Akın Karıkutal, “Kursiyerlerimiz bu mukabele programına yoğun ilgi gösterdiler. Ramazan-ı Şerif olduğundan dolayı burada bizde mukabele yapıyoruz. İnşallah Rabbim dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Bu ay Kur'an ayı olduğundan dolayı bu ay Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, aynı zamanda da yaşamak lazım. Rabbim inşallah cümlemize nasip etsin. Kur'an-ı Kerim okumak Allah (Celle Celaluhu) ile konuşmaktır” diye konuştu.