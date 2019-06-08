Malazgirtli küçük ressam, yaptığı resimlerle büyülüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Ömür Baransel Başaran, yaptığı resimlerle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanıyor.

Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden Ömür Baransel Başaran (13), babasına ait Hayal Gülü Reklam ve Sanat Evinde küçük bir masada yaptığı karakalem çalışmaları büyük beğeni topluyor. Küçük ressam Başaran, Atatürk'ün karakalem çalışması resmini yapabildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Babam resim yapabiliyorsa; ben neden yapmayayım diyerek yola çıktığını ifade eden Ömür Baransel Başaran, “Babamın reklam ve resim atölyesi var. Sık sık oraya giderdim. Babam ressam olmamda çok emekleri var. Bana çok yardımcı oldu. Baktım babam çok güzel resimler yapıyor. Ben de babam resim yapabiliyorsa ben neden yapmayayım dedim. Ben Ben yetkilerden maddi değil, manevi ilgi bekliyorum” dedi.