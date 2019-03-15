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Malazgirtli öğrenciler il ikincisi oldu

MUŞ (İHA) – Muş’ta düzenlenen ‘Okullar Arası Futsal İl Birinciliği’ müsabakalarında Malazgirtli öğrenciler ikinci oldu.

MUŞ (İHA) – Muş'ta düzenlenen ‘Okullar Arası Futsal İl Birinciliği' müsabakalarında Malazgirtli öğrenciler ikinci oldu.


2018-2019 okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakalarına katılan 28 takım içinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak ikinci olmayı başardı. Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Yaman Acaroğlu, Muş'ta başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, “Muş ilinde yapılan futsal maçında 28 takım ve özel okullar arasında okulumuz ikinci olmuştur. Yaşamımızın değerli varlıkları çocuklarımıza güç vermek, başarılı oldukları her alanda onlarla olduğumuzu, sonuç ne olursa olsun değerli olduklarını hissettirmek adına sizinleyiz şiarıyla çocuklarımızın başarısına ortak olduk. Bunun gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Üç aydır çocuklarımıza yoğun emek veren öğretmenimizi ve bizleri gururlandıran çocuklarımıza çok teşekkür eder, sevgilerimi sunarım” dedi.

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