Malazgirtli öğrenciler yurt dışına gidiyor

Muş'un Malazgirt Şehit ilçesindeki Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Erasmus' projesi kapsamında yurt dışına gidiyor.

Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yaklaşık 10 öğrenci ve 2 öğretmen, ‘Kızlarımızdan İkinci Hamle' projesi ile İtalya'ya, aynı zamanda 10 öğrenci ve 2 öğretmen ile ‘7'den 70'e Terapi' projesi ile İspanya'ya gidecekler. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğrenci ve 4 öğretmen Erasmus projesi kapsamından 2 ülkeye giderek staj deneyimi fırsatı yakalayacak.

İki grup şeklinde yurt dışına gidecek öğrencilerden birinci gruptaki 10 öğrenci ile 2 öğretmen, 14 günlük eğitimlerini İtalya'da yapacak. İkinci gruptaki 10 öğrenci ile 2 öğretmen ise, 14 günlük eğitimlerini İspanya'da yapacak. Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Erasmus projesi çerçevesinde öğrencilerin İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, “Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yakalamış olduğu başarılardan dolayı okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Erasmus+Programı Mesleki Eğitim Öğrencisi ve Personel Harekeliliği projeleri kapsamında 20 öğrencimiz ve 4 öğretmenimiz yurt dışına eğitim için gidecekler. Şimdiden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Uslu ise, projenin önemli olduğuna değinerek, “Sevgili öğrencilerimiz kendi ülkemizle oradaki eğitimi kıyaslayarak eğitim alacaklar. Hazırladığımız projemize inanan ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya'ya sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca bu projede emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ederim” diye konuştu.