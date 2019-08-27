Malazgirtli öğrenciler yurt dışına gidiyor

Muş'un Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, 'Erasmus' projesi kapsamında yurt dışına gidiyor.

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören yaklaşık 24 öğrenci ve 4 öğretmen, “Erkek terziliği ve aşçılık dalı çıraklarımıza Avrupa'da staj“ projesi ile İtalya, Litvanya ve İspanya'ya gidecekler. Mesleki eğitim merkezinden 24 öğrenci ve 4 öğretmen Erasmus projesi kapsamından 3 ülkeye giderek staj deneyimi fırsatı yakalayacaklar. İki grup şeklinde yurt dışına gidecek öğrencilerden birinci gruptaki 12 öğrenci ile 2 öğretmen, İkinci gruptaki 12 öğrenci ile 2 öğretmen ise, 14 günlük eğitimlerini İtalya, Litvanya ve İspanya'da yapacaklar.

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Erasmus projesi çerçevesinde öğrencilerin İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, "Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezimizin yakalamış olduğu başarılardan dolayı okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Erasmus+Programı Mesleki Eğitim Öğrencisi ve Personel Harekeliliği projeleri kapsamında 24 öğrencimiz ve 4 öğretmenimiz yurt dışına eğitim için gidecekler. Şimdiden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yakup Yiğit ise, projenin önemli olduğuna değinerek, "Erkek Terziliği ve Aşçılık dalı çıraklarımız kendi ülkemizle oradaki eğitimi kıyaslayarak eğitim alacaklar. Hazırladığımız projemize inanan ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya'ya sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca bu projede emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ederim" diye konuştu.