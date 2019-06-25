Malazgirtli öğrenciler yurtdışında eğitim gördü

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesinden bir grup öğrenci, Erasmus projesi kapsamında Çekya'da eğitim gördü.

Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Uslu; Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde 2018-1 TR01-KA102-054502 numaralı ve "Demans Hastalarının Bakımına Yönelik İyileştirme Uygulamaları" başlıklı proje kapsamında, 27 öğrenci ve 3 öğretmenin Çekya'da eğitim gördüklerini belirtti. Müdür Uslu, Erasmus projesi kapsamında öğrencilerin Çekya'da çok faydalı bir eğitim aldıklarını ifade etti. Müdür Uslu, “Yurtdışında öğrencilerimizin gördüğü eğitimin konusu ‘Demans Hastalarının Bakımına Yönelik İyileştirme Uygulamaları'dır. Buradaki eğitimin süresi yaklaşık 2 hafta sürdür. Proje kapsamında Çekya'ya giden öğrencilerimizin eğitim alanında hem ufukları açıldı hem de yerinde staj eğitimi yapma fırsatı buldular. Ayrıca boş kalan zamanlarda tarihi bir şehir olan Prag ve çevresindeki tarihi ve turistik yerleri görme imkânı buldular” dedi.

Müdür Uslu, ayrıca İlçe Kaymakamı Emre Yalçın başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve bu önemli projenin hayata geçmesine vesile olan tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.