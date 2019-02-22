Malazgirtli öğrencilere trafik eğitimi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki ilköğretim okulu öğrencilerine trafik polisleri tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere trafik kuralları ve trafikte uyulması gereken davranışlarla ilgili eğitim verildi. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen eğitimde, yaya ve sürücülerin kavşaklarda alması gereken önlemler ve kavşakta bulunan trafik ışıklarının hangi anlama geldiği anlatıldı. Malazgirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinden Yusuf Urhan, Hüseyin Otay ve Ramazan Yılmaz, birlikte hazırladıkları sinevizyon gösterisi eşliğinde öğrencilere keyifli bir trafik bilinci eğitimi verdiler.

Trafikte en önemli etkenin karşıdakine saygı olduğuna dikkat çeken trafik polisi Yusuf Urhan, "Sevgili öğrencilerimiz; bizler yaya, yolcu ve şoför olarak karşımızdakilere saygı ile hareket ettiğimizde, kurallara uyduğumuzda, zannediyorum ki kazalar en aza indirilecektir. Kuralların bilinmesinden ziyade, kuralların bir davranış biçimi haline getirilmesi gerekmektedir" dedi.

Öğrencilerle trafik konusunda sohbet ederek sorularını da yanıtlayan Urgan, "Babalarınız, anneleriniz, ağabeyleriniz trafikte araç kullanırken veya yaya olarak yürürken kurallara uymuyorlarsa uyarmanızı istiyorum" diye konuştu.