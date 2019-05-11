Malazgirtli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki ilk ve ortaokulu öğrencilerine 2019 “yaya öncelikli trafik yılı” ve “Trafik haftası” dolayısıyla polisler tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

İlçe merkezine bağlı ilkokullarda düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere trafik kuralları ve trafikte uyulması gereken davranışlarla ilgili eğitim verildi. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen eğitimde, yaya ve sürücülerin kavşaklarda alması gereken önlemler ve kavşakta bulunan trafik ışıklarının hangi anlama geldiği anlatıldı. Malazgirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinden Hüseyin Otay ve Ramazan Yılmaz, birlikte hazırladıkları sinevizyon gösterisi eşliğinde öğrencilere keyifli bir trafik bilinci eğitimi verdiler. Trafikte en önemli etkenin karşıdakine saygı olduğuna dikkat çeken trafik polisi Ramazan Yılmaz, ilk ve ortaokulu öğrencilerine sunum şeklinde gerçekleşen bilgilendirme çalışmasında trafikte karşıdan karşıya geçme, trafik işaretleri, alt ve üst geçitleri kullanma, araç kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Sunumda akılda rahatça kalabilecek görsel anlatımlara ağırlık verilirken, oldukça keyifli geçen eğitim sırasında trafik polisleri minik öğrencilerin tüm sorularına yanıt verdi. Teorik eğitimin ardından trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına ve yaya geçitlerine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü minyatür trafik parkurunda uygulamalı eğitime tabi tutulan minik öğrencilere trafik polisleri tarafından yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı üzerine bilgiler paylaşıldı.

Öğrencilerle trafik konusunda sohbet ederek sorularını da yanıtlayan Yılmaz, "Babalarınız, anneleriniz, ağabeyleriniz trafikte araç kullanırken veya yaya olarak yürürken kurallara uymuyorlarsa uyarmanızı istiyorum" diye konuştu.