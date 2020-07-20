Malazgirtli ressamdan hediyelikler

Muş'un Malazgirt ilçesinde ikamet eden Ressam Başaran, yıllardır Malazgirt'te yağlı boya ile duvarlara tarihi resmettiğini dile getirdi. Ressam Başaran, “Tarihi Malazgirt ilçemizde yıllardır yağlı boya çalışması ile duvarlara Malazgirt tarihi resimlerini, gravürlerini ve tablolarını yaptım. İlçemiz çok tarihi bir ilçe her yıl binlerce vatandaşımız Anadolu'nun kapısı olan tarihi Malazgirt ilçesine geliyor. Maalesef ilçemizin tarihini anlatacak bir hediyelik obje yok. Buraya gelen misafirler hediyelik bir obje alıp götüremiyorlar. İlçemizde Malazgirt tarihini anlatan bir hediyelik eşyanın eksikliğini hissettim. Bende Malazgirt tarihi anlatan tablolar, gravürler, baskılı hediyelikler, masaüstü isimliklerini tasarlamaya başladım. Yaptığım hediyeliklere yoğun ilgi olunca bunları üretme gereği duydum. Bu hediyelik eşyalardan maddi olarak bir beklentim yok. Tek düşüncem buraya gelen misafirlerimiz Malazgirt tarihi anlatan hediyelikler ile buradan ayrılmasıdır. Yaptığımız ürünleri toptan veya perakende satışları vardır” dedi.

Tarihi ilçeyi ziyarete gelen vatandaşlar, yıllardır tarihi ilçede bir hediyelik eşya eksikliği olduğunu belirterek, “Ressam Yılmaz Başaran kardeşimizin yaptığı hediyelikler çok güzel ve Malazgirt tarihini yansıtıyor. İlçenin hediyelik eşya eksikliğini de giderdiği için kardeşimize çok teşekkür ediyoruz” dediler.