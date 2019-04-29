Malazgirtli sporcu milli takıma seçildi

Muş'un Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcularından Türkiye ikincisi olan atlet Ceren Kılıç, milli takım alt yapısına seçildi.

Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş, kulüp sporcusunun gösterdiği çabadan ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Malazgirt adına onur verici bir başarı elde ettiklerini söyleyen Karataş, "Sporcumuzun göstermiş olduğu başarı asla tesadüf değildir. Kar demedik yağmur demedik çalıştık. Antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Dereceye girerek milli takım alt yapısına seçilen sporcum Ceren Kılıç'a başarılar dilerim" dedi.

Kılıç'ın 2018 ve 2019 faaliyet programında yer alan ‘Okullar Arası Yıldızlar Atletizm İl Şampiyonluğu' yarışmasında U16 yıldız kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olduğunu dile getiren antrenör Karataş, Malazgirt ilçesinde zor şartlar altında sporcu yetiştirmeye çalıştığını belirterek, “Milli takıma birçok sporcu kazandırdım. Ceren Kılıç kızımız da bunlardan biridir. Tabi bu aldığımız başarılarda Kaymakamız Emre Yalçın'ın büyük katkıları var. Ben Malazgirtli gençler adına kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.