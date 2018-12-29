Malazgirtli vatandaşlardan balığa yoğun ilgi

Muş'un Malazgirt ilçesinden geçen Murat Nehri'nde yakalanan ve denize kıyısı olan illerden getirilen balıklara vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Malazgirt'te hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bugünlerde ilçedeki cadde ve sokaklarda balık bereketi yaşanmaya başlandı. Murat Nehri'nde tuttukları balıkları Malazgirt'te satan balıkçılar, vatandaşların en fazla nehir balığına rağbet gösterdiğini söylediler. Deniz ürünlerinin fiyatının Murat Nehri'nden çıkan balığa oranla pahalı olduğunu söyleyen balıkçılar, bu yıl özellikle Murat Nehri balığının bol olmasından dolayı fiyatlarının da düştüğünü belirttiler.

Murat Nehri'nde tutulan balıkların yanı sıra denize kıyısı olan illerden getirttiği balıkları satan Faruk Tekin isimli balıkçı, "Murat Nehri'nde bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Malazgirt'in birçok yerinde balıkçı var. Balıkçılar hem deniz ürünlerini hem de Murat Nehri'nde yakaladıkları balığı satıyorlar. Şu anda Murat Nehri'nden çıkartılan balıkların 3 kilosu on liradan satılıyor" dedi.

“Kırmızı et pahalı olduğu için balık alıyoruz”

Tezgâhlarda balık almaya gelen vatandaşlar ise, kırmızı etin fiyatındaki artış nedeniyle balık aldıklarını belirterek, “Haftada 2-3 defa mutlaka balık tüketiyoruz. Çeşidin bol olması ve fiyatların uygunluğundan dolayı memnunuz. Murat Nehri balığı lezzet açısından en çok tercih ettiğimiz balık türleri” dediler.