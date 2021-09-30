Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı

Muş Valiliği tarafından Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e Uzanan Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

1071'den 2071'e Uzanan Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi, Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından açılışı yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müzede incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, müze girişinde Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından karşılandı.

Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e uzanan zaman tüneli Malazgirt Müzesi, çağdaş bir müzecilik anlayışıyla tasarlandı. Müze, Selçuklulardan günümüze tarihsel dönemleri yansıtan animasyon üniteleri, Sultan Alparslan'ın heykeli ve Malazgirt Savaşı görüntüleri ile açılışa gelen ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gündüzöz, “Bugün burada Malazgirt'te çok önemli bir gün. Çünkü Malazgirt'te yakışır bir müzeyi valiliğimiz tarafından yaptırdık, Kültür Bakanlığımıza devrettik ve bugün de resmi açılışını yaptık. Covid tedbirleri çerçevesinde kamuoyuna duyurmak ve mal etmek için kurdelemizi kestik. Tabii bu müze Anadolu'nun kapısı olan Selçuklunun hakimiyetinin başlangıç noktası olan Malazgirt savaşının kazanıldığı Malazgirt'te yapılacak sembolik büyük bir anlamı var, onun için Müze bir tematik bir algıyı ortaya koyuyor. Bu da 1071'den başlayarak ve çıkışta da 2071're kadar uzanan bir tarihi bir zaman çizelgesi içerisinde tarihi olayları anlatıyor. Aynı zamanda dönemsel canlandırmalarda var. İşte arkamızda da gördüğünüz gibi Osmanlı'nın son dönemi İstanbul Sokağı ve tramvaylarıyla canlandırılmış bulunmakta. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tabii ki her yaşta insanın ilgisini çekebilecek bir ortamda hazırlandı. Böylelikle 1071'den giren bir çocuğumuz 2071'de bizim şuanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda kafasında bir imaj tahayyül oluşacak. Ve maziyi bilerek çıkmış olacak bu önemli bir vurgu. Çünkü mazisini bilmeyenin artısı olmaz” dedi.

Panorama Müzesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele ile ilgili animasyonlar yer alıyor. Müzede, Osmanlı döneminin tarihi dokusunu gösteren Taksim tramvayı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaş kahramanları, Bandırma vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk heykeli gibi Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden kültürel eserler de yer alıyor.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tespit ve Planlama Dairesi Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.