Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutan Vekili Burak Çiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Kıdemli Savcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Özgür Cengiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na stantlar kurarak 3 yıl önce olduğu gibi 'Demokrasi nöbeti' tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ'yü lanetlediler. İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri günün anlam önemini anlatan konuşmalarının ardından sinevizyon gösterileri ile 15 Temmuz darbe gecesi izletilerek, hain darbeciler lanetlendi. Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Saat gece 00:13 kadar tutulan demokrasi nöbeti ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizdeki tüm camilerde de eş zamanlı okunan selalar ile son buldu.