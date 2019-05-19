Malazgirt'te 19 Mayıs coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıldönümü olan 19 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Malazgirt ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na bırakılan çelenklerle başlayan kutlama programı, Malazgirt 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında devam etti. Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Yağcı, Türkiye'nin her karışının şehit kanıyla sulanmış olduğunu hatırlatarak, “Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da vatanperver yurttaşlarımız selamlarlarken taşıdığı duyguyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü sağlamış, geçmişten bugüne, yakın tarihte de yaşadığımız üzere çarenin ancak ve ancak milletle dolduğu şefaatle tescillenmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından program, gösteriler ve okunan şiirlerle devam etti. Gösteriler ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program son buldu.

Törene Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.