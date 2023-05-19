Malazgirt'te 19 Mayıs coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline bırakılan çelenklerle başlayan kutlama programı, Malazgirt Belediyesi otoparkında devam etti. Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteri yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program daha sonra Malazgirt 1071 Hipodromu'nda kaymakamlık, belediye ve 19 Mayıs yarışmalarıyla devam edecek.

Etkinliklere Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Er Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.