Malazgirt'te 19 Mayıs etkinlikleri

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Malazgirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen program, GSM Kız Öğrenci Yurdunun konferans salonunda öğrencilerin oratoryo gösterileri ve öğretmenlerin mini konseri ile başladı. Daha sonra ilçe genelinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin yarın ilçe merkezi ve Malazgirt At Yarışı Hipodromunda düzenlenecek at yarışları ile devam edeceği belirtildi.

Etkinliklere Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt İlçe Gençlik Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.