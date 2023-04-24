Malazgirt'te 23 Nisan coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ramazan Bayramı dolayısı ile dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, bugün de Malazgirt KYK Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından program, minik öğrenciler tarafından sunulan tiyatro ve dans gösterileri ile devam etti.

Program, 23 Nisan dolayısı ile ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Malazgirt kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.