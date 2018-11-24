Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıt'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe il dışında olan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın katılamadığından yerine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Emrah Kesikbaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunmasının ardında en genç öğretmen sıfatıyla ilçede görev yapan Sümeyya Bagaş bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından aday öğretmenler yemin etti. Şiirlerin okunmasının ardında çeşitli gösterilerin sunulmasıyla ve ilçe genelinde yapılan öğretmen konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi.