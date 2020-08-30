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Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı törenle kutlandı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Törene Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Okan Sunay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve askeri erkan katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasından sonra başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kaymakam Emre Yalçın ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Adaksu köyünde bulunan Mehmet Zeki Özsubaşı ve Selçuk Yabansu'nun kabristanlarını ziyaret ederek, tüm şehitlerin ruhuna Fatiha okudular.

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