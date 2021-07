Malazgirt'te aşılama çalışması

Muş'un Malazgirt ilçesinde aşılama çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda korona virüs aşısı yapıldı.

Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların randevusuz aşı olmaları için seyyar aşı çadırı kuruldu. Randevusuz aşı çadırına gelen vatandaşlara korona virüs aşısı yaptırılıyor. Meydanda kurulan aşı çadırını ziyaret eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Demirer, “Çadırımızda aşılama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını tamamlaması için hedef grubuna ulaşması lazım. Sadece belli merkezlerde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinin dışına çıkarak, vatandaşların bizzat bulunduğu her yerde aşılamaları sağlıyoruz. Bugün ilçemiz merkezde kurulan çadırımızı ziyaret etmiş bulunduk. İlk günlerdeki aşılama rakamlarımız gayet güzel. Aşılama büyük bir hızla devam ediyor. Vatandaşımızın da teveccühü bu yönde. Şu an için ilçemizde aşılama oranı yüzde 43 tamamlanmış durumda. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için hedefimiz olan yüzde 70'lik oranına bayrama kadar ulaşmayı ümit ediyoruz. Arkadaşlarımızın da gayreti bu yönde. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

Malazgirt genelinde Kurban Bayramı'na kadar yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini belirten İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir de, "Yaklaşık günlük aşılama sayımızı 150-200 olmasını hedefliyoruz. Halkımızın da güzel bir teveccühü var, onun için talep gayet iyi. Umarım hastaneye ulaşamayan veya aile sağlık merkezlerine gitmekte güçlük çeken halkımızın buradan geçerken, alışverişini yaparken dahi uğrayabileceği bir merkez olarak burayı kurguladık. Herkesin sağlık sistemine erişip aşısını yapması için bu çadırı hayata geçirdik. Şu an Malazgirt için aşılama oranımız yüzde 43, bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70'e ulaşmaktır. Ben bir kere daha aşının bireysel değil, toplumsal bir konu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkesi aşıya davet etmek istiyorum. Ancak bulaş zincirini ve hastalığın ilerlemesini bu şekilde durdurabiliriz. Aşı şu an için en önemli mücadele aracımız. Aşısını yaptırmayan 18 yaş üstü herkesi buraya davet ediyorum” diye konuştu.

İğneden korktuğu için bugüne kadar aşısını yaptırmayan 66 yaşındaki Yusuf Toplayıcı, ilk doz aşısını olduktan sonra derin bir nefes aldı. Toplayıcı, “Çok rahat aşımı oldum. Allah razı olsun hemşire hanımdan. Ben memnun kaldım. herkesin de aşı olmasını istiyorum. Çok korkuyordum, iğne uzun olur diye ama uzun değilmiş. O yüzden korkulacak bir şey yok” dedi.