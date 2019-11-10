Malazgirt'te Atatürk'ü anma töreni

Muş'un Malazgirt ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan program, saat 09:05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. İlçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde şarkı söylenmesinin ardından program son buldu.

Programa Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.