Malazgirt'te büyükbaş hayvan dağıtımı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malazgirt ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hibe desteği alan 14 genç çiftçiye 70 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği ile büyükbaş hayvan almaya hak kazanan ve sözleşme imzalayan 14 genç çiftçi, Malazgirt Belediyesi Hayvan Pazarında yapılan kura çekimi ile hayvanlarını teslim aldı. Yurt içinden temin edilen hayvan teslimatı, Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarının gözetiminde yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri, dağıtımların ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında yapıldığını belirterek, “14 çiftçimizin her birine 5 adet büyükbaş olmak üzere toplam 70 büyükbaş hayvan dağıttık. Buradaki amacımız, genç çiftçilerin köye dönüşünü sağlamaktır. Bununla ilgili bakanlığın hem hayvancılık ile ilgili hem de bitkisel üretim ile ilgili destekleri devam edecek. Bunda en önemli amaç ise, köye dönüşü sağlamak ve genç çiftçilerin sayısını artırmaktır” dediler.