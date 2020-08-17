Malazgirt'te Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı

MUŞ (İHA) – Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacak olması dolayısı ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Her yıl Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Günler öncesinden tarihi ilçeyi ziyaret edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için tarihi ilçeyi ziyaret edeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi dolayısı ile bu yıl yapılacak etkinliğe 2071 kişi ile katılacağını belirtti. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilmesiyle ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'ndeki alanda giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı. Proje kapsamında 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürütüş yolu, spor sahaları ve çocuk oyun alanı yapımı bitti. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos'a yetiştirilmesi planlanan parkta, sosyal mesafe kuralına uyularak 400'ün üzerinde personel ve onlarca iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.