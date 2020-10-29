İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kutlamalar, Kaymakam Emre Yalçın'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Alparslan Kız Anadolu Lisesinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Program, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmeleri ile son buldu.


Program, Malazgirt Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarında da canlı verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.