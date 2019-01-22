Malazgirt'te ‘Değerler Eğitimi' konferansı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik ‘Değerler Eğitimi' konulu konferans verildi.

Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, Müftü Bünyamin Gölcü tarafından öğrencilere değerler eğitimi konusunda bilgiler verildi. Değerler eğitimi konferanslarının 15 tatil boyunca devam edeceğini dile getiren Müftü Gölcü, "Bu programlarda geleceğimizin garantisi, teminatı dediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize hem okul hayatı içerisindeki yorgunluklarını atmak hem de bu zaman içerisinde kısa kısa anlatımlarla Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler sunarak değerler eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yarıyıl tatili boyunca sürecek programlarda, çocuklarımıza toplumsal huzur ve barışın, değerlerimize sahip çıkarak onları yaşayarak ve yaşatarak sağlanabileceği hususunda kazanımlar verilmesi hedeflenmektedir" dedi.

‘Değerler Eğitimi' konferansına İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.