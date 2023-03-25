Malazgirt'te depremzedeler yararına voleybol turnuvası

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geliri depremzedelere verilmek üzere kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlenen turnuvada açıklamalarda bulunan Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, "Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak kurumlar arası işbirliği ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlemiş olduğumuz turnuva bugün oynanacak olan maçlar ile başlıyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde turnuvamız tamamlanır. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. En önemlisi turnuvada verilecek ödüller depremzedelere bağış olarak ilgili hesap numaralarına yatırılacak. Birde turnuvaya katılım sağlayan takımlarımızın katılım payları da depremzedelere aktarılacak" dedi.

Turnuvada profesyonel hakemler görev yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Muş İl Temsilcisi Ramazan Konak ise ilçede yapılan en önemli turnuvaya 16 takımın katıldığını belirterek, turnuvada federasyona bağlı 9 hakemin görevlendirildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey de heyecanlı geçen müsabakaları tribünde izledi.