Malazgirt'te din görevlileri toplantısı yapıldı

Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğü ile İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından din hizmetleri istişare toplantısı gerçekleştirildi

Malazgirt'te düzenlenen din görevlileri toplantısına İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İmam Hatip okul müdürleri, meslek dersleri öğretmenleri, İmam Hatipler ve Kur'an kursu hocaları katıldı. Toplantıda din hizmetleri adına nelerin yapıldığı ve nelerin yapılabileceği ele alındı. İlçedeki okullar, yurtlar, pansiyonlar, cami hizmetleri, Malazgirt Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ortak projeler toplantının ana konuları oldu. İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Malazgirt halkının manevi kalkınmasına daha fazla yardımcı olunabileceğini söyleyerek din hizmeti adına her türlü faaliyete destek verebileceklerini söyledi. Müftü Gölcü, aynı zamanda öğretmenlerinde camilerde hizmetlerde bulunabileceklerini vaazlar verebileceklerini ifade ederek destek istedi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, İlçe Müftülüğü ile çok güzel ve faydalı projelere imza attıklarını dile getirdi. Müdür Kaya,” İlçe müftülüğümüz bünyesinde hemen hemen tüm liselerimizde konferanslar veriyoruz. Verdiğimiz konferanslarda öğrencilerimize birliği beraberliği, kardeşliği, yardımlaşmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, hoşgörüyü, sevgiyi ve saygıyı öğretiyoruz ”dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda din hizmetleri adına yapılacak hizmetler için dilek ve temenniler ile son buldu.