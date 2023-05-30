Malazgirt'te doğalgaz çalışmaları başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kesilen kurbanın ardından yapılan dualarla başladı.

Malazgirt okullar bölgesinde başlanan doğalgaz kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt halkına hayırlı olması dileğinde bulundular. Ekim ayı gibi ilçeye ilk gazın verileceğini belirten Belediye Başkanı Cengiz Altın, doğalgazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisi Yunus Önalan, bu yılsonunda 44 kilometrelik doğalgaz hattı çekmeyi düşündüklerini belirterek, “Yüklenici firma olarak bugün ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 44 kilometre alt yapı işleri yapmayı düşünüyoruz. Bu yılsonunda hatlarını çektiğimiz mahalle aralarına gaz hattı çekeceğiz. Ekim ayının sonlarına doğru ilçede gaz dağıtım işlerimi başlayacak” dedi.