İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt'te EBA destek noktaları açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde uzaktan eğitim desteğinden yararlanamayan çocuklar için açılan EBA destek noktaları faaliyete girdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde uzaktan eğitim desteğinden yararlanamayan çocuklar için açılan EBA destek noktaları faaliyete girdi.


Hizmete giren EBA destek noktalarında eğitimlerine başlayan öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “Canlı derslere erişimde güçlük çeken öğrencilerimiz için oluşturulan EBA destek noktalarımız ders vermeye hazırlar. İlçemizdeki birçok okulumuzda EBA destek noktalarımızı oluşturduk. Bu kurduğumuz EBA destek noktalarımız, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için kuruldu. EBA destek noktasında teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilere gerekli imkânlar sunulacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.