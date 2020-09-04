Malazgirt'te EBA destek noktaları açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde uzaktan eğitim desteğinden yararlanamayan çocuklar için açılan EBA destek noktaları faaliyete girdi.

Hizmete giren EBA destek noktalarında eğitimlerine başlayan öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “Canlı derslere erişimde güçlük çeken öğrencilerimiz için oluşturulan EBA destek noktalarımız ders vermeye hazırlar. İlçemizdeki birçok okulumuzda EBA destek noktalarımızı oluşturduk. Bu kurduğumuz EBA destek noktalarımız, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için kuruldu. EBA destek noktasında teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilere gerekli imkânlar sunulacak” dedi.