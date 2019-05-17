Malazgirt'te engelliler bir günlüğüne askere alındı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında 11 engelli, 'temsili askerlik uygulaması' kapsamında bir günlük asker oldular.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engellilere askeri üniformaların giydirilmesinin ardından eğitim verildi. Yemin töreninde konuşan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, engellilerin tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusuna katılarak, bir günlük misafir olduğunu söyledi. Yalçın, “Atalarımız ve halen şu anda terörle mücadele eden tüm çalışma arkadaşlarım, kimi zaman canlarıyla, kimi zaman da hayatlarını kolaylaştırmayacak ciddi yaralarla bu vatan görevini ifa ediyorlar. Kimimiz on sekiz ay askerlik yapıyoruz. Dedelerimiz ise üç sene askerlik yaptılar. Şu anda tüm askerlik görevini yapan er ve erbaşlarımızla, hepimiz elimizden geldiğince kendi görevlerimizi ifa ederek vatanımızı anlamlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde bu güzel kardeşlerimiz bir günlük askerlikleriyle vatan borçlarını ödemiş oldular. İnşallah bizlerde onlara karşı borçlarımızı öderiz. Milletimizin birlik ve beraberliği için, vatanımızın bekası için daha fazla çaba göstermeliyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli konuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ise, 2019 yılında bir günlük askerlik yemin törenine katılanların kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Anayasanın 72. Maddesinde vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve görevidir diye düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti, askerlik kavramı Türk'ün ulusu için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yapan her birey bunun haklı gururunu yaşamaktadır. 1111 sayılı askerlik kanununda silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşlarımız için bu hak görevlerini sembolik olarak yerine getirilmesi için bu tören düzenlenmiştir” dedi.

Engelliler, konuşmaların ardından silah ve bayrak üzerine el basıp, yemin ederek, vatani görevlerini temsili olarak yerine getirdi. Yemin törenine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Gürsel Cebeci, Muş İl Encümeni Sait Yıldırım, STK ve siyasi parti temsileri, kurum amirleri, muhtarlar, engelli aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yemin töreni sonunda engellilere terhis belgeleri dağıtıldı.