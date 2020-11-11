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Malazgirt'te fidan dikimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen fidan dikimine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Pandemi kuralları kapsamında ilçedeki tüm okullarda ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında onlarca fidan toprakla buluşturuldu.


‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimine gelen öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.

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