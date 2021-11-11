Malazgirt'te fidan dikimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Şehit Aslan Kulaksız Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen fidan dikimine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile il protokolü katıldı. "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla yüz binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Malazgirt Kaymakamlığı da 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen fidan dikim seferberliğine destek verdi. Kaymakam Demirer, fen lisesinde kendi elleriyle çam fidanlarını toprakla buluşturarak, can suyunu verdi.

‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimine gelen öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve kaymakama teşekkür ettiler.