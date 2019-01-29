Malazgirt'te görev yapan doktorun büyük başarısı

Muş'un Malazgirt Devlet Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Yusuf Avcı, çevre il ve ilçelerde yaşayan hastaların umudu oldu.

Yaklaşık 1,5 yıldır Malazgirt Devlet Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Yusuf Avcı, yaptığı başarılı burun estetiği ameliyatlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Açıklamalarda bulunan Dr. Yusuf Avcı, Malazgirt Devlet Hastanesine tayini çıktığı ilk günlerde KBB servisinde çok fazla hasta yoğunluğu olmadığını belirterek, “Yaptığımız birbirinden başarılı ameliyatlar sonrasında çevre il ve ilçelerden çok yoğun şekilde hasta gelmeye başladı. İlçemizde bir sağlık turizmi başlattık diyebiliriz. Malazgirt Devlet Hastanemizde estetik cerrahi, endoskopik cerrahi ve mikro cerrahi gibi değişik teknikleri ilk kez uygulayabildik. Kulak burun boğaz uzmanı olarak hastanemizde hastalarımızın kulak, burun, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan hastalıkların tedavisini yapıyoruz” dedi.

Malazgirt ilçesinde göreve geldiği günden bu yana binin üzerinde kulak burun ve boğaz ameliyatı yaptığını ifade eden Dr. Yusuf Avcı, “Çevre il ve ilçelerimizde hastalarımıza şifa dağıtmak için gece gündüz çalışıyoruz. Malazgirt ilçesinde en çok yaptığımız ameliyatlar; burun ve kulak ameliyatları oldu. Malazgirt ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl içinde bine yakın ameliyat yaptık. Yaptığımız ameliyatlarımız sayesinde burnundan nefes almakta güçlük çeken ve şeklinden rahatız olan hastalarımız daha rahat nefes almakta ve güzel görünüme sahip oldular. Hem burunlarında nefes almasını zorlayan etkenlerden kurtarıyoruz, hem de burunlarını çok güzel estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Gerek ilçemizde olsun gerekte il dışından gelen birçok hastamıza şifa dağıttık. Bizlere bu imkânı tanıyan Malazgirt Devlet Hastanesi yönetim kademesine ve hastane çalışanlarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hastanemizin tüm çalışanlarına göstermiş oldukları üstün gayret ve başarısından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Malazgirt halkı tarafından çok sevilen doktor, il dışından gelen hastaların da büyük takdirini kazandı.