Malazgirt'te husumetli aileler barıştı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Uzundemir ve Polathan aileleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

İlçede gecen yıl yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden Uzundemir ve Polathan aileleri arasında başlayan husumet, Malazgirt'teki kanaat önderlerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Kümbet Camisinde düzenlenen barış törenine, Malazgirt kanaat önderlerinden olan Hacı Orhan Mollavelioğlu, Nevzat Yıldırım, Emin Fidan, Fahrettin İnalkaç, Mehmet Selim Azizoğulları, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Uzundemir ve Polathan aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Malazgirt kanaat önderlerinden olan Hacı Orhan Mollavelioğlu, artık vatandaşların bu tür olaylara girmemesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Musibetli ailelerden Uzundemir ailesinin büyüklerinden Cevdet Uzundemir ise, "Geçtiğimiz yıl Özpolat ailesi ile alacak verecek meselesi yüzünden bir husumet yaşadık. Ben Uzundemir ailenin bir ferdi olarak barış için tüm alacak verecek meselesinin üstüne kalem çektim. İlçemizin kanaat önderleri araya girdiler ve bizler barış için, kardeşlik için elimizden gelen tüm gayretleri göstererek barış için bir araya geldik. Birbirimize elimizi uzattık. Ellerimizi birbirimize uzattığımız zaman da barış zaten geliyor. Birbirimizi sevmesek, birbirimize destek çıkmazsak bir yerlere varamayız. Bundan sonra aramızdaki bu tür sorunları bir kenara bırakacağız. Bizler istiyoruz ki aramızda her zaman barış olsun. Kimsenin küskün kalmasına gönlümüz razı olmaz. Ben barışımıza gelen tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından dualar okunurken, aile fertleri Kuranı Kerim'in altında tokalaşarak barıştı. Barış töreni iki husumetli ailelerin bir birlerini ziyaretleri ile son buldu.