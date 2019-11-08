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Malazgirt'te kaçak sigara operasyonu

Muş’un Malazgirt ilçesinde polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve kararıyla Malazgirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri kamyoneti ilçe merkezinde durdurdu. Kamyonetin içinde yapılan aramalar sonucunda zulanmış 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi


Olayda 3 şahıs gözaltına alındı.

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