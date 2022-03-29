Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Kızılay görevlileri tarafından kan bağışı alındı.

Kızılay Kan Bağış Merkezinden Dr. Ahmet Atakan, korona virüs salgınından sonra kan bağışında düşüş olduğunu söyledi. Atakan, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere iki günlük bir kan bağışı kampanyası yaptık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5 - 10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde Malazgirt'te yaklaşık 130 ünite kan bağışı topladık. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizle geziyoruz. Bahar ayına girdiğimiz bugünlerde kan ihtiyacımız devam ediyor. Yarın ve ertesi gün Bulanık ilçemizde kan bağışı kampanyamız olacak. Buradan Bulanıklı vatandaşlarımıza acil kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz” dedi.