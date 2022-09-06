Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kızılay görevlileri tarafından 2 gün boyunca kan bağışı kampanyası yapıldı.

Kızılay Kan Bağış Merkezi doktorlarından Ahmet Khalid Muradi, sıcak havalarda kan bağışında düşüş olduğunu söyledi. Muradi, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere iki günlük bir kan bağışı kampanyası yaptık. Yaz ayları içerisinde kan bağışında düşüş yaşanıyor.18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde Malazgirt'te beklentimiz 150 üniteydi, yaklaşık 100 ünite kan bağışı topladık. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizle geziyoruz. Sonbahar ayına girdiğimiz bugünlerde kan ihtiyacımız devam ediyor. Kan verecek vatandaşlarımız şunu unutmasın, verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz” dedi.