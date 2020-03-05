Malazgirt'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, ara sokaklarda, kaldırımlarda ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yaptı.

Malazgirt Belediyesi, kaldırımlarda yürümekte zorlanan vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ilçe merkezinde yapılan kar ve buz temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Cengiz Altın, ”Belediye ekipleri aralıksız kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Belediyenin yol temizleme ekipleri, ilçenin ana ve ara yolları açtıktan sonra evlerin önünü açmaya çalışıyor. Yoğun bir tempoyla çalışmalarını devam ettiren belediye ekiplerimiz, vatandaşların rahatlıkla iş yerlerine ve evlerine gidebilmeleri için çalışmalar devam etmektedir. Tüm imkânlarını seferber eden belediye, halktan biraz sabır gösterip belediye ekiplerine yardımcı olmalarını istiyor. Karla mücadele ekiplerimiz, kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlere öncelik vererek kar temizleme ve buz kırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Özverili çalışmalarından ötürü tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. ilçe merkezimizde yolları kardan ve biriken buz parçalarından temizleyeme başladık” dedi.

Vatandaşlar ise Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ekibinden yaptıkları çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Altın ve ekibine teşekkür ettiler.