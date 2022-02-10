Malazgirt'te kar yağışı devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçede esnaflar dükkânlarının önlerini temizlediler. Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki dükkânların ve kaldırımların üzerine biriken karları temizleyerek vatandaşlara ve esnaflara yardımcı oluyorlar.

Belediyeden sokak hayvanları için barınaklar

Malazgirt Belediye tarafından geçtiğimiz yıl yapılan barınaklara sığınan sokak hayvanları, kar yağısından etkilenmeden yaşamlarını sürdürüyorlar. Ayrıca vatandaşlarda ilçe merkezindeki barınaklara mama ve yemek bırakarak sokak hayvanlarının doyurmaya devem ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, okular da eğitim gören çocuklarında eğlencesi oldu. Çocuklar kar yağışı okulların bahçesinde sevinçle karşılarken, bir birileriyle kartopu oynayarak eğlendiler. Malazgirt Belediyesi karla mücadele ekipleri, ara ara etkisini sürdüren kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ana yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ise ana yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.