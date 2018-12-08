Malazgirt'te kar yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezi ve köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Güne kar yağışıyla uyanan Malazgirt halkı ise, hallerinden memnun olduklarını belirtirken, “Bizler artık alıştık. Yıllardır buralarda yoğun kar yağışı oluyor” dediler.