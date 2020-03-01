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Malazgirt'te kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçesinde bahar ayının ilk gününde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahar ayının ilk gününde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


İlkbahar mevsiminin başlangıcı olan mart ayının ilk gününde ilçede kar yağışı etkili oldu. Malazgirt'teki vatandaşlar kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlediğini dile getiren Burak Karaaslan, baharı beklerken kışın yeniden geldiğini söyledi. Karaaslan, "İlçemizde yaklaşık 10 gündü havalarda bir ısınma vardı. 10 gündür ilçemizde kar yağmıyordu. Bugün kar yağdı. Mart ayına girdik kar yağmayacağını zannettik. Yine kar yağdı, herhalde kışımız bitmeyecek" dedi.


Okullarda sınava giden bazı öğrenciler ise kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.

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