Malazgirt'te kar yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesine uzun zamandır beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malazgirt ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Uzun zamandır beklenen karın yağmasıyla birlikte sürücüler ulaşımda sıkıntı yaşarken, Malazgirt Belediyesi ekipleri de yollarda kapanma ve buzlanma riskine karşı yoğun çalışma başlattı.

Belediye ekipleri ilçe merkezine topladıkları kar kütlelerini ise araçlarla ilçe dışına çıkarıyor.

Karın yağmasına çok sevindiğini dile getiren esnaf Rıdvan Yıldırım, “Son günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçede kar yağışı yoğun bir şekilde devam etmekte. Bizler bu duruma çok sevindik. Çünkü bu yılın bayağı bir kurak geçeceğini hissediyorduk ama şu anda kar yağışı devam ediyor” dedi.