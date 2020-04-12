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Malazgirt'te ‘kardeş mahalle' çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinin Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, yaptığı girişimler sonucu dört ayrı mahalle ile ‘kardeş mahalle’ oldu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinin Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, yaptığı girişimler sonucu dört ayrı mahalle ile ‘kardeş mahalle' oldu.


Danişmentgazi Mahallesi; İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi, Beşiktaş Etiler Mahallesi ile Adana'nın Toroslar Mahallesi'yle kardeş mahalle oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, Malazgirt ilçesinde bir ilki yaşamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “İlk kardeş muhtarlığımız İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu Kütük oldu. Daha sonra İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek Mahalle Muhtarı Türk kökenli vatandaşımız Ayşe Laplanche oldu. Yine Beşiktaş'ta Etiler Mahallesi Muhtarı Seçil Ekşi Yılmaz ile kardeşlik protokolü imzaladık. Son olarak da Adana Toroslar Mahallesi Muhtarı Sibel Pola ile kardeş mahalle olduk. Bizler, amacı Türklere Anadolu'nun kapılarını açan tarihi ilçemiz Malazgirt'i tüm Türkiye'ye tanıtmaktır. O yüzden bu muhtar kardeşlerimizi ziyaret ettik, ilçemizin tarihini ve kültürünü anlattık. Kardeş mahallelerimizi Cumhurbaşkanımızın her yıl katılım sağladığı Malazgirt Zaferi etkiliklerine davet ettik”dedi.

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