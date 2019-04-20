Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 116. Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Malazgirt ve Ahlat ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Yurdun birçok bölgesinde hava mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Doğu Anadolu Bölgesinin bir çok il ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Malazgirt 106. Şube Şefliği ekipleri, Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçesini birbirine bağlayan yolda dün gece etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde 1 kar savurma ve 1 greyderle yol açma ve genişletme çalışmaları sürdüren ekipler,